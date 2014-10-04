Керри: Россия должна содействовать прекращению огня

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки на ежедневном брифинге, сообщает Голос Америки.

«Россия должна воспользоваться свои влиянием на сепаратистов и немедленно положить конец атакам», – заявила она.

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«Последние события, очевидно, ставят перемирие под угрозу», – добавила она.

По словам Псаки, Госсекретарь Джон Керри в пятницу провел 10-минутную телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, «выразив беспокойство по поводу эскалации насилия на востоке Украины».