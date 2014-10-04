Керри: Россия должна содействовать прекращению огня
00:23, 04 октября 2014Политика
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Бои между украинской армией и пророссийскими сепаратистами на востоке страны ставят под угрозу заключенное около месяца назад хрупкое перемирие
REUTERS
Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки на ежедневном брифинге, сообщает Голос Америки.
«Россия должна воспользоваться свои влиянием на сепаратистов и немедленно положить конец атакам», – заявила она.
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«Последние события, очевидно, ставят перемирие под угрозу», – добавила она.
По словам Псаки, Госсекретарь Джон Керри в пятницу провел 10-минутную телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, «выразив беспокойство по поводу эскалации насилия на востоке Украины».
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