Парламент Грузии единогласно принял резолюцию с обвинением России в агрессии против Украины

Об этом сообщает агентство Новости-Грузия.

"По данным авторитетных международных организаций и западных стран-партнеров, Россия не только поддерживает, обучает, вооружает и финансирует сепаратистские силы, действующие на юго-востоке Украины, но и осуществляет неприкрытую военную агрессию против соседнего суверенного государства. В наличии перспектива дальнейшей эскалации напряженности и широкомасштабного военного противостояния между двумя государствами, что явно создает угрозу миру и стабильности как в регионе, так и в мире", - говорится в тексте резолюции.

Согласно документу, особую тревогу вызывает рост жертв в Украине.

Читайте такжеФранция отказалась поставлять России "Мистраль""Особенно тревожным является рост числа жертв среди мирного населения, количество тех, кто остались без жилья, и увеличение потока вынужденных переселенцев. Несмотря на предупреждающие призывы, принятые на международном уровне, и переговоры в разных форматах, Россия нарушает международно признанные нормы права и принципы так же, как это происходит в отношении Грузии до этого дня после войны августа 2008 года", - говорится в документе.

Представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение" отказались участвовать в голосовании, заявив, что в тексте проекта резолюции не говорится о "личной ответственности (президента России Владимира) Путина" и про "оккупацию Грузии". "Нам не нужна резолюция ради резолюции. Нам нужен действенный документ", - сказал депутат Акакий Минашвили до начала голосования.