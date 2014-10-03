The Guardian: Нос и ухо памятника Ленину выставили на продажу, чтобы собрать деньги для антироссийских сил

В статье Чарльза Рекнейджела и Мерхата Шарипжана, которая называется «Нос и ухо памятника Ленину выставили на продажу, чтобы собрать деньги для антироссийских сил», опубликованной в британской газете The Guardian, говорится о том, что большая часть массивного памятника советскому лидеру Владимиру Ленину, которого толпа снесла на прошлой неделе в Харькове, все еще лежит на том же месте, куда он упал, на центральной площади Свободы. И не удивительно. Этот памятник, самый большой в Украине, был 8,5 м. в высоту и весил несколько тонн.

Но в последние дни куски памятника начали появляться в продаже. Нос в одном месте, ухо в другом, к тому же намекают, что есть и другие куски, если коллекционеры захотят купить их.

Один продавец из Харькова недавно показал нос статуи Ленина – 36 см. в ширину, 36 см. в длину и около 25 см. в высоту – украинской службе Радио Свобода и другим СМИ.

Появившись в лыжной маске и назвавшись Алексеем, он сказал, что готов продать нос любому, кто сделает весомый вклад для помощи украинским добровольцам, которые борются с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

«Если кто-нибудь скажет, допустим, «я готов обеспечить батальон зимним бельем и формой», тогда мы отдадим ему нос», – сказал он. «Но только в том случае, если никто не предложит обеспечить целых два батальона этими же вещами».

Алексей говорит, что он подобрал нос после того как памятник ударился лицом о землю. Нос, в том числе переносица, обе ноздри и усы, откололся от лица, и он и его товарищи забрали его с собой.

В то время как Алексей пытается продать нос, другой продавец предлагает одно из ушей Ленина.

Ухо выставил на аукционе на Facebook Александр Макаренко, украинец из Харькова, который говорит, что он тоже собирает деньги для украинских военных.

«Собранные деньги пойдут на тепловизор для батальона Харьков-1», – написал он на своей странице в Facebook. «Сделайте мне предложение. Ухо весит около 35 кг. Через него можно услышать весь Донбасс».

Смогут ли эти люди продать куски памятника, не опасаясь судебного преследования, остается открытым вопросом.

Когда толпа снесла памятник в ночь на 28 сентября, распилив одну из ног Ленина и, используя тросы, сбросила его с пьедестала, городская милиция никак на это не отреагировала.

Со словами «Слава Украине», размахивая украинскими флагами, толпа безнаказанно сбросила символ Советского Союза, который возвышался над площадью Свободы с 1967 г.

Но на следующий день после того как памятник сбросили, мэр Харькова Геннадий Кернес дал гневную пресс-конференцию, во время которой он назвал действия толпы «незаконными» и пообещал восстановить памятник.

«Мы поставим его на площади Свободы на тот же постамент», – сказал он. «Если никак не получится его восстановить, мы сделаем [новый] с нуля».

Он также сказал, что приказал милиции найти тех, кто «варварски разрушил» городское имущество.

Как мэр Харькова, Кернес пытался найти рискованный баланс между проукраинским и пророссийским лагерями в своем городе, что едва не стоило ему жизни.

28 апреля неизвестный выстрелил ему в спину, когда он вышел на пробежку, и теперь он передвигается в инвалидной коляске.