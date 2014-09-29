Кернес обещает восстановить снесенный в Харькове памятник Ленину

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте горсовета.

"Сегодня ночью варварски был разрушен памятник Ленину. Это был самый большой монумент Ленину в Украине - памятник монументального искусства местного значения. Памятник находился на государственном учете как объект культурного наследия. Но монумент разрушили. Повалили на землю. Обломки разобрали на сувениры те люди, которые этот памятник люто ненавидели", - заявляет Кернес.

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По его словам, то, что произошло сегодня ночью, - это прямое нарушение Закона в части обеспечения безопасности мирных собраний граждан Украины.

"Чтобы не тратить много слов, скажу одно – памятник Ленину на площади Свободы в Харькове мы обязательно восстановим", - заявляет мэр Харькова.

Как сообщал УНИАН, бронзовую фигуру вождя пролетариата высотой 8,5 м установленную на пьедестале из красного гранита, активисты повалили с помощью тросов. Перед этим они несколько часов распиливали ноги скульптуры, с попутным вырезанием на постаменте надписи "Слава Украине".