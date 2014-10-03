Часть дончан остается без газа, в Киевском районе города нет воды

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

В пресс-службе отметили, что сегодня, 3 октября, ремонтные бригады ПАО «Донецкгоргаз» продолжают восстанавливать газовые сети в Киевском, Куйбышевском, Петровском и Будёновском районах. В Донецке без газоснабжения сейчас 4351 абонент, среди них 14 многоквартирных домов, 3333 дома частного сектора и 30 предприятий.

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В горсовете констатировали, что водоснабжение осуществляется во всех районах Донецка, кроме Киевского, потому что боевые действия не дают возможности аварийным бригадам как водоканала, так и энергетиков, восстановить электроснабжение Северного водопроводного узла КП «Донецкгорводоканал» и водоподачу в Киевском районе. Кроме того, под обстрелы попадают ключевые объекты водоканала, разрушаются коммуникации. Прямое попадание снаряда произошло в магистральный водовод на пересечении ул. Р.Люксембург и пр. Панфилова. Снаряд попал в траншею водовода, повредив пластиковую трубу диаметром 400 мм. Работники КП «Донецкгорводоканал» уже выехали на место аварии, и, несмотря на напряженную ситуацию в городе, коллектив КП «Донецкгорводоканал» работает над стабилизацией водоснабжения. За счет сохраненных объемов воды из-за остановки Северного узла, удалось временно улучшить водоснабжение в Кировском, части Ленинского, Куйбышевском и Петровском районах. Удалось также временно увеличить время подачи воды на несколько часов. Водоснабжение осуществляется ориентировочно с 17.00 до 22.00, сообщили в горсовете.