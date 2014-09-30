По всему Донецку слышны залпы, без газа остались более 5 тысяч потребителей

В Донецке в настоящее время обстановка сохраняется крайне напряженная, звуки залпов слышны во всех районах, без газоснабжения остаются более 5,3 тыс. потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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В сообщении также говорится, что за минувшие сутки в результате попадания снаряда полностью уничтожен частный жилой дом по улице Крупской в Киевском районе. Активные боевые действия на восточных и северных границах Донецка привели к рекордному отключению потребителей от газа. Так, 29 сентября из-за многочисленных осколочных повреждений и прямых попаданий снарядов в распределительные и магистральные газопроводы, отключено от газоснабжения более 50 улиц, большинство из них - частный сектор.

После локализации аварий, ремонтно-восстановительные бригады ПАО «Донецкгоргаз» делают всё возможное для восстановления газоснабжения потребителей. На сегодняшний день количество отключённых абонентов составляет 5341, среди них 37 многоквартирных домов, 3276 домов частного сектора и 27 предприятий.

Коммунальные службы города и общественный транспорт работают в штатном режиме.