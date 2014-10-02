В районе аэропорта Донецка поднимаются клубы черного дыма (фото)
12:26, 02 октября 2014Политика
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Боевики "ДНР" начали новый штурм донецкого аэропорта.
В районе аэропорта идет черный дым / фото 62.ua
Об этом сообщают жители города в социальных сетях, передает сайт 62.ua.
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Как сообщают дончане в "Твиттере", "горит заправка на Стратонавтов". "Жд рынок в шоке. Аэропорт опять в дыму". "В районе или аэропорта, или Точмаша черный густой дым поднимается. Ветер в район Текстиля, Широкого, закрывайте там окна". "Горит в АП. Горит конкретно".
фото 62.ua
фото 62.ua
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