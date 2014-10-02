Боевики на подконтрольных территориях заставляют школьников учить историю России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«По сообщению Министерства образования и науки, около 200 школ, расположенных на территории, которая контролируется террористами, начали учебный год в среду, 1 октября», - отметил он.

«По оперативной информации, террористы собираются перевести оценивание в школе на пятибалльную систему и вынуждают учить детей по российским программам, включая изучение истории России и российское правоведение», - заявил Лысенко.

Спикер СНБО напоминает, что «Министерство образования Украины не признает учебный процесс на территориях, которые контролируются террористами. Предупреждаем местных жителей об опасности отдавать детей в учебные заведения на временно подконтрольных террористам территориях, поскольку боевики постоянно обстреливают не только жилые кварталы, но и школы, как вчера в Донецке».

Как сообщал УНИАН, 1 октября в части школ Донецка начались занятия.

В тот же день в 10.00 в Киевском районе Донецкая террористическая организация «ДНР» из системы залпового огня обстреляла общеобразовательную школу № 57, расположенную по ул. Яснополянская, 5. Снаряд разорвался в пяти метрах от здания учебного заведения. В этот момент там находилось 238 человек, в частности 70 детей и 28 учителей. Погибли четыре человека, еще восемь получили ранения разной степени тяжести, семеро из них доставлены в больницы. Среди учеников пострадавших нет.