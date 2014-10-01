Россия не осмелится сорвать выборы в Украине - польский эксперт

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразила директор Европейской академии дипломатии Катажина Писарска.

"Россия будет продолжать дестабилизировать ситуацию, но не думаю, что это дойдет настолько далеко, чтобы была дестабилизирована вся Украина, что сделало бы проведение выборов невозможным", - сказала она.

Собеседник агентства обратил внимание, что украинская власть смогла провести президентские выборы в значительно более сложных условиях в мае этого года.

Читайте такжеПредседатель ЦИК: Любые попытки сорвать выборы обречены на поражение"Если в период такой острой эскалации конфликта это удалось, я убеждена, что сейчас тоже получится", - сказала она.

Аналитик также отметила, что Россия в последнее время пытается сгладить свою риторику для того, чтобы добиться отменить введенных против нее экономических санкций, а дальнейшая дестабилизация ситуации в Украине приведет только к их обострению.

"Любое непосредственное вмешательство, которое сделало бы проведение парламентских виборов невозможным, привело бы к очень острой реакции Запада и, без сомнения, санкции были не только сохранены, но и усилены", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, вчера Европейский союз решил оставить в силе введенные против России за ее агрессию в Украине экономические санкции, отметив достигнутый прогресс в деле мирного урегулирования конфликта на Донбассе недостаточным для того, чтобы пересмотреть введенные ограничения.

Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 26 октября.