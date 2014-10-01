Российские войска готовятся уничтожать дома мирных жителей — Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

По его словам, появляются новые штатные диверсионно-разведывательные группы российского спецназа, "которые завтра явно будут уже на территории Украины".

"Сегодня утром мы получили информацию о переброске к самой границе российских ракетных комплексов. Первоначально наши источники сообщили о том, что это – оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК). После проверки оказалось, что россияне у границы расположили батарею тактических комплексов «Точка-У»", - написал Тымчук.

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"С оборудованных позиций вблизи н.п. Петровка Ростовской области запуск ракет возможен разве что по целям на территории, контролируемой террористами", — отметил он.

"Это означает, что россияне, как и раньше, будут уничтожать дома мирных жителей на Донбассе, при этом дико крича, что это — "преступления украинских военных", — проинформировал Тымчук.