В суде требуют отменить регистрацию Хорошковского на выборы (документ)

Иск в суд подали кандидаты от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук.

"Мы требуем установить обстоятельства принятия такого решения, поскольку у нас есть все основания считать, что бывший глава СБУ и вице-премьер не проживал на территории Украины в течение последних пяти лет, как этого требует закон", - пояснил Найем в своем Facebook.

"У нас есть сомнения в подлинности документов, предоставленных Хорошковским Центризбиркому", - добавил он.

Позже Сергей Лещенко подробно описал позицию в своем блоге на Украинской правде.

Истцы ссылаются на публикации в СМИ и интервью самого Хорошковского в период его "вынужденного" проживания за границей после конфликта с Виктором Януковичем.

Как говорится в иске, текст которого есть в распоряжении "Украинской правды", требовать отмены регистрации могут только участники избирательного процесса, права которых нарушает неправомерная регистрация кандидатов.

В иске напоминается, что имеет право баллотироваться только тот гражданин, который последние пять лет проживал в Украине.

Согласно закону о гражданстве, считается, что человек проживает в Украине, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней".

Если же лицо имеет место жительства в иностранном государстве, но место постоянного проживания находится в Украине, то оно считается резидентом только в том случае, если находилась в Украине не меньше 183 дней (включая день приезда и отъезда) в год.

"Зарегистрированный же кандидат в народные депутаты Хорошковский В. И. на самом деле не проживал в Украине в течение последних пяти лет, что является общеизвестным обстоятельством", - говорится в иске.

Истцы напоминают, что 14 декабря 2012 года Виктор Янукович подписал указ об увольнении Хорошковского с должности вице-премьер-министра, после чего тот сразу уехал за границу, "где и проживал до начала избирательной компании внеочередных выборов народных депутатов Украины 26 октября 2014 года".

Также Найем сообщил, что иск об отмене регистрации может быть подан и против Вадима Гуржоса, "который, по данным СМИ, большую часть срока президентства Виктора Януковича провел на Мальте".

"Кроме того нам уже известно, что готовится решение суда о восстановлении в качестве кандидата в народные депутаты Святослава Пискуна. У нас есть основания считать, что бывший Генпрокурор и "регионал" во время регистрации предъявил ЦИК недостоверные документы о своем пребывании в стране", - рассказал он.

Как известно, Хорошковский был членом Кабмина Николая Азарова, но после конфликта с Януковичем его заставили продать свою долю телеканала "Интер" Дмитрию Фирташу и экс-главе АП Сергею Левочкину.

После этого Хорошковский, по информации СМИ, постоянно проживал в странах ЕС.