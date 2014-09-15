Хорошковский и Пискун попали в список "Сильной Украины"

Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на список кандидатов партии "Сильная Украина", который был утвержден делегатами съезда, проходящего сегодня в Киеве.

Первым, как и ожидалось, стал лидер партии Сергей Тигипко, в пятерку также вошли Светлана Фабрикант, Андрей Гамов и Игорь Мазепа.

Хорошковский в списке на втором месте.

Среди других известных личностей в списке есть Александр Волков (9-й), Тариэл Васадзе (11-й), Святослав Пискун (16-й).

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Справка. Хорошковский ушел из политики в конце 2012 года. Через пару месяцев после этого он продал свой основной бизнес-актив - медиахолдинг "Интер" - и уехал из Украины. Хорошковский в последний год правления Януковича фактически не жил в Украине.

Согласно закону, депутатом Верховной Рады может быть избран гражданин, который проживает в Украине на протяжении последних пяти лет.