Хорошковский и Пискун попали в список "Сильной Украины"
Бывший глава СБУ и член правительства Николая Азарова Валерий Хорошковский пойдет на выборы по списку "Сильной Украины".
Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на список кандидатов партии "Сильная Украина", который был утвержден делегатами съезда, проходящего сегодня в Киеве.
Первым, как и ожидалось, стал лидер партии Сергей Тигипко, в пятерку также вошли Светлана Фабрикант, Андрей Гамов и Игорь Мазепа.
Хорошковский в списке на втором месте.
Среди других известных личностей в списке есть Александр Волков (9-й), Тариэл Васадзе (11-й), Святослав Пискун (16-й).
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Справка. Хорошковский ушел из политики в конце 2012 года. Через пару месяцев после этого он продал свой основной бизнес-актив - медиахолдинг "Интер" - и уехал из Украины. Хорошковский в последний год правления Януковича фактически не жил в Украине.
Согласно закону, депутатом Верховной Рады может быть избран гражданин, который проживает в Украине на протяжении последних пяти лет.