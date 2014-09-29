Баррозу не ответил Путину на письмо о пересмотре текста СА с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе на брифинге сообщила представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен.

По ее словам, сейчас Баррозу находится в Турции.

"Еще конкретно не известно, когда президент ответит (на письмо). Мы сообщим о его ответе”, - отметила она.

Кроме того, Хансен сослалась на позицию Еврокомиссии по этому вопросу, которая была обнародована в прошлую пятницу, согласно которой ЕС не намерен пересматривать и вносить изменения в Соглашение об ассоциации с Украиной.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Еврокомиссии проинформировали, что Баррозу получил письмо от Путина относительно пересмотра Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в части зоны свободной торговли, и впоследствии решит, как лучше ответить.

Читайте такжеПутин пообещал Баррозу, что торговой войны с Украиной не будетКак сообщалось, ранее Путин написал письмо Баррозу, в котором заявил о необходимости внесения масштабных изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в период действия отсрочки применения его торговой части.