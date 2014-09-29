Обама: Россия продолжит поставлять газ Украине

Такое мнение высказал президент США Барак Обама, отвечая на вопрос телеканала CBS, передает dw.de.

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Кроме этого, он подчеркнул, что существует соглашение, согласно которому Россия продолжит поставлять газ в Украину. "Этой зимой они не замерзнут", - сказал Барак Обама, имея в виду украинских граждан. По его мнению, проблемы Украины не удалось бы решить, если бы США не заняли твердую позицию в отношении неправомерных политических действий России.

Глава Белого дома также отметил, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным "всегда имели деловой характер". Он признал, что политический курс в отношении Украины и пропаганда российских СМИ принесли Путину популярность среди россиян. При этом президент США добавил, что политика Кремля "очень неблагоприятна для экономики и будущего России".