Обама упомянул Украину в обращении к американцам

«Соединенные Штаты по-прежнему являются силой, стабилизирующей ситуацию в мире», - заявил Обама. Он сказал, что «американское лидерство является одной из констант в нестабильном мире».

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Обама отметил, что Соединенные Штаты мобилизованы на решение самых неотложных мировых проблем. Он подчеркнул ведущую роль Америки в мобилизации мирового сообщества и осуществлении международной кампании с целью «нарушить жизнеспособность и в конечном счете уничтожить» радикальную группировку «Исламское государство», сообщает Радио Свобода.

Американский лидер также напомнил о роли своей страны в объединении глобальных усилий по укрощению «российской агрессии в Украине».

Обама указал и на действия США по сдерживанию и борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке, которая с декабря 2013 года унесла более трех тысяч жизней.

Американский президент сказал, что люди всего мира ждут от США лидерства. «Мы принимаем эту ответственность», – отметил Обама.