СМИ: Венгры Закарпатья подадут против Украины иск в Европейский суд

Общество венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) намерено судиться с Украиной в Европейском суде по правам человека из-за отказа ЦИК изменить границы 73-го округа и дать возможность закарпатским венграм избрать на выборах-2014 своего представителя в Верховной Раде, передает ZN.UA .

"Иск готовится и будет подан в Европейский суд", – заявил председатель ОВКЗ, первый замглавы Закарпатского облсовета Ласло Брензович.

Ранее ОВКЗ подал в Центризбирком заявление с просьбой создать в Закарпатье мажоритарный округ с учетом интересов венгерской общины (в соответствии с законом). Однако ЦИК отказалась удовлетворить его по формальным причинам.

Читайте такжеВенгрия требует от Украины, Словакии и Румынии дать автономию венграмНа решение ЦИК мгновенно среагировало венгерское правительство, увидев в этом серьезное нарушение прав закарпатских венгров и выразив обеспокоенность, что в Украине ни законодательство, ни политические обещания не гарантируют прав национальных меньшинств.

В мае ОВКЗ подписал декларацию о сотрудничестве с Петром Порошенко. В ответ на поддержку венгров на выборах тогда еще кандидат пообещал обеспечить парламентское представительство венгров Закарпатья.