ЦИК зарегистрировала уже более пяти тысяч кандидатов в депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Таким образом, Центризбирком по состоянию на 27 сентября зарегистрировал 3 111 кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе от 29 политических партий. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2 002 кандидата, в том числе выдвинутых путем самовыдвижения - 1 135, партиями - 867.

Читайте такжеЦИК зарегистрировала Яроша и список кандидатов от "Правого сектора"В одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2 002 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе выдвинутых путем самовыдвижения - 1 135, партиями - 867.

В частности, 181 кандидат выдвинут политическими партиями: 2 - от партии "Справедливость", 1 - от политической партии "Объединение "Самопомощь"", 1 - от политической партии "Демократический альянс", 23 - от политической партии "Правый сектор", 151 - от партии "Блок Петра Порошенко", 1 - от партии "Демократы" и 2 - от политической партии "Оппозиционный блок".

Читайте такжеЦИК зарегистрировала список кандидатов от "Блока Петра Порошенко"Среди них: от "Оппозиционного блока" - экс-председатель правления НАК "Нафтогаза" Евгения Бакулина ( в ОИО номер 106, Луганская область, временно не работает); от "Блока Петра Порошенко" - сын президента Украины - Алексей Порошенко (ОИО номер 12, Винницкая область, заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности, ЗАО "Продовольственная компания "Подолье", член партии "Блок Петра Порошенко"), городского голову Днепропетровска Ивана Куличенко (ОИО номер 28, Днепропетровская область)

Также были выдвинуты следующие действующие народные депутаты - Александр Домбровский (ОИО номер 11, Винницкая область); Николай Катеринчук (ОИО номер 13, Винницкая область); Александр Шевченко (ОИО номер 83, Ивано-Франковская область); Павел Ризаненко (ОИО номер 97, Киевская область); Ярослав Дубневич (ОИО номер 120, Львовская область); Давида Жвания (ОИО 140, Одесская область); Сергей Каплин (ОИО номер 144, Полтавская область); Тарас Кутовой (ОИО номер 151, Полтавская область), Виталий Немилостивый (ОИО номер 168, Харьковская область), Виталий Чудновский (ОИО номер 200, Черкасская область), Владислав Атрошенко (ОИО номер 206, Черниговская область), Виктор Чумак (ОИО номер 214, Киев), Владимир Арьев (ОИО номер 218, Киев), Дмитрий Андриевский (ОИО номер 222, Киев)

Комиссия зарегистрировала 5 уполномоченных лиц политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 410 уполномоченных лиц в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Кроме того, были зарегистрированы 380 уполномоченных лиц политической партии "Народный фронт" в одномандатных избирательных округах.

Также зарегистрированы доверенные лица некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.