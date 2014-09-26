Семенченко: под Иловайском погибли более тысячи бойцов

Об этом сегодня в Днепропетровске заявил командир батальона спецназначения "Донбасс" Семен Семенченко. Он добавил, что в частности "Донбасс" потерял 45 бойцов, 128 ранены, еще 15 бойцов числятся пропавшими без вести.

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Кроме того, он добавил, что в настоящее время в плену вооруженных сепаратистов находится около 100 бойцов батальона "Донбасс", подавляющее большинство попали туда в "Иловайском котле".