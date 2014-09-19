Под Иловайском обнаружены останки 6 военных и 1 гражданского лица

Об этом говорится в сообщении на сайте поисковой группы.

Сообщается, что 18 сентября волонтеры смогли продолжить непосредственно поисковые работы. Под Иловайском были обнаружены останки 6 военнослужащих, пять из которых, по предварительной оценке - десантники. Так же обнаружены останки, которые принадлежат гражданскому лицу - в данный момент идет процесс идентификации личностей.Читайте такжеПод Саур-Могилой и Иловайском обнаружены тела 72 украинских военных

От 2 сентября, когда были начаты работы, - по состоянию на вечер 18 сентября, поисковиками ВОО «Союз «Народная Память» в зоне АТО найдены и эксгумированы останки 94 человек, 93 из которых были украинскими военнослужащими.