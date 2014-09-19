Под Иловайском обнаружены останки 6 военных и 1 гражданского лица
11:26, 19 сентября 2014Политика
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В ходе гуманитарной миссии, поисковиками ВОО «Союз «Народная Память» под Иловайском обнаружены останки 6 украинских военнослужащих и 1 гражданского лица. Идет процесс идентификации.
Фото с места поисков /ua.unm.org.ua
Об этом говорится в сообщении на сайте поисковой группы.
Сообщается, что 18 сентября волонтеры смогли продолжить непосредственно поисковые работы. Под Иловайском были обнаружены останки 6 военнослужащих, пять из которых, по предварительной оценке - десантники. Так же обнаружены останки, которые принадлежат гражданскому лицу - в данный момент идет процесс идентификации личностей.Читайте такжеПод Саур-Могилой и Иловайском обнаружены тела 72 украинских военных
От 2 сентября, когда были начаты работы, - по состоянию на вечер 18 сентября, поисковиками ВОО «Союз «Народная Память» в зоне АТО найдены и эксгумированы останки 94 человек, 93 из которых были украинскими военнослужащими.
Фото: ua.unm.org.ua
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