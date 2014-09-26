Штайнмайер: До политического решения кризиса в Украине еще далеко

Об этом он заявил в четверг, 25 сентября, в Нью-Йорке, сообщает Deutsche Welle.

"В Восточной Украине нам удалось предотвратить, вероятно, большую военную конфронтации. Но мы все еще далеки от политического решения и еще дальше от подлинной политической и экономической стабилизации в Украине", - отметил глава немецкой дипломатии.

Штайнмайер сделал это заявление перед встречей с госсекретарем США Джоном Керри, которая состоится в конце заседания Генеральной ассамблеи ООН.

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Политики проведут заседание с министрами иностранных дел группы семи ведущих индустриальных государств мира - Большой семерки. Информагентство AFP сообщило, что есть проект их совместного заявления, в котором министры иностранных дел вновь выражают глубокую озабоченность в связи с конфликтом на Донбассе и осуждают продолжение случаев нарушения огня.

Большая семерка положительно отзывается о мирных договоренностях, подписанные официальным Киевом и сепаратистами, и требует от России выполнить свои обязательства в соответствии с этими договоренностями, говорится в проекте заявления G7.

Кроме того, Большая семерка, согласно проекту совместного заявления, готова и в дальнейшем расширить санкции против России, если Москва не изменит свой курс. Украине же семь ведущих государств обещают поддержку для восстановления экономики.