Посол США в Украине: оснований для отмены санкций пока нет

Такое мнение высказал посол США в Украине Джеффри Пайетт в интервью газете "День". Наоборот, по мнению посла нужно усиливать давление на Россию.

Читайте такжеКанада исключила два российских банка из санкционного списка - СМИ"Два существенных условия мирного плана Порошенко предусматривают, во-первых, выведение всех российских сил, всех российских вооружений, танков, ракет, которые находятся на украинской территории, и, во-вторых, возобновление украинского контроля над ее международной границей с Россией. Если мирный план будет успешным, и он будет имплементирован, то не будет замороженного конфликта", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре санкций Евросоюзом, Джефри Пайетт сказал, что сейчас время для этого. "Могу сказать, что Европа будет принимать собственные решения. Базируясь на разговорах, которые я имел со своими собеседниками, могу сказать, что люди понимают и соглашаются с условиями, о которых я говорил. А это полное выполнение мирного плана и полный реверс российской агрессии и вторжения на восток Украины".

Кроме этого, отвечая на вопрос про контроль выполнения Россией условий мирного плана, посол ответил, что лучше всего это может сделать ОБСЕ.

При этом дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день "с нашей точки зрения, нет сомнения, что российская интервенция продолжается, продолжается пребывание российских боевиков, и не возвращена под украинский контроль граница. Условия не выполнены. Мы четкие в наших заявлениях, нам нужно оставаться твердыми в санкциях, введенных нами. Я должен добавить, что касается США, санкции, которые мы ввели в ответ на еще более раннее вторжение в Крым, являются отдельной темой. И они должны оставаться настолько долго, насколько долго остается проблема вторжения, оккупации и аннексии Крыма".

Как сообщал УНИАН, США и ЕС ввели ряд санкций, которые затронули интересы российских бизнесменов, политиков, а также ряд компаний. США и страны ЕС планируют, что санкции могут быть отменены только в том случае, если РФ полностью выведет свои войска с территории Украины.