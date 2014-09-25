Утвержден регламент назначения и увольнения судей Конституционного суда

За принятие такого решения проголосовали 363 из 375 зарегистрированных на съезде делегатов.

Согласно утвержденному регламенту, на должность судьи КСУ выдвижение кандидатов начинается в день сообщения о проведении съезда судей.

Читайте такжеКонституционный суд начал публиковать материалы конституционных обращенийКак отмечается в документе, кандидатом на должность судьи КСУ может быть гражданин Украины с соответствующим юридическим образованием, педагогическим, научным или практическим опытом работы по специальности не менее 10 лет, не моложе 40 лет, лицо, владеющее государственным языком и проживающее в Украине в течение последних 20 лет.

Регламентом предусмотрено, что рассмотрение кандидатуры на должность судьи КСУ начинается с доклада председателя Совета судей о появлении вакансии в КСУ. Что касается избрания, то голосование за кандидата проходит тайно и избранным считается тот кандидат, который набрал более половины голосов от зарегистрированных делегатов на съезде судей.

Что касается увольнения с должности судьи КС, то в соответствии с утвержденным регламентом, это лицо может быть уволено исключительно по признакам, указанным в Конституции. В то же время делегаты утвердили ряд поправок, согласно которым подать обращение о наличии в действиях судьи КСУ признаков нарушения присяги судьи может не генеральный прокурор, а Кабинет министров, Верховная Рада, президент и собрание судей КСУ. После чего совет судей создает комиссию и рассматривает обращение и в случае установления нарушения присяги судьи докладывает об этом на съезде судей.

Кроме того, согласно утвержденному регламенту, судья КСУ может быть уволен после подачи им заявления об увольнении в связи с медицинскими показателями. Вместе с тем судья КСУ освобождается от должности после достижения им 65-летнего возраста с соответствующей подачей заявления. Решение об увольнении судьи КСУ принимает съезд судей путем тайного голосования, если будет набрано большинстве голосов делегатов, участвующих в съезде.