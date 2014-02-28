КСУ просит Генпрокуратуру выпустить за границу двух судей

"Судьи КСУ крайне обеспокоены тем, что Овчаренко В.А. и Головин А.С. не имеют возможности выехать за пределы Украины, в то время, как судья Овчаренко В.А. требует проведения запланированного курса лечения, а Головин А.С. – проведения срочной операции. Неосуществление этих лечебных мероприятий угрожает их жизни и здоровью. Просим поручить соответствующим органам и их должностным лицам временно снять запрет на выезд за границу на период лечения Овчаренко В.А. и Головину А.С.", – говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте КСУ.

Напомним, 24 февраля Верховная Рада приняла постановление "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи", согласно которому ГПУ было поручено запретить выезд за границу судьям КСУ.