Завтра в Украину прибудут первые беспилотники для ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции.

“Будет наблюдательная миссия, численность которой существенно увеличена, это специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. И сегодня в Украине уже работает 500 инспекторов этой миссии. С завтрашнего дня прибывают первые беспилотные аппараты, которые будут использованы для контроля за режимом прекращения огня. Не просто для контроля, что не ведется огонь. А за выполнением еще одного пункта (минских договоренностей от 5 сентября - УНИАН) -отводом тяжелой артиллерии, систем залпового огня, других средств поражения за пределы их предельной дальности”, - сказал Порошенко.

По его словам, будет контролировать это ОБСЕ.

“Следующая неделя является определяющим для судьбы мирного процесса в нашем государстве, и я достаточно оптимистично смотрю на перспективу этого процесса”, - добавил президент.

Как сообщалось, 5 сентября в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков ”ДНР” Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы ”ЛНР” Игоря Плотницкого.

По итогам встречи был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе. Однако боевики его не придерживались.

20 сентября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.