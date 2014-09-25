Москаль инициирует перенос всех областных служб из Луганска в Северодонецк

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганской облгосадминистрации со ссылкой на слова Москаля, сегодня в некоторых районах главой числится представитель украинской власти, однако фактически руководит представитель террористической организации ”Луганская народная республика”.

«У нас нет как таковой команды, есть только технические работники, их никто не будет увольнять. Мы перевели всех сюда, в Северодонецк. И хотим, чтобы здесь находились все службы: Управление СБУ – уже переезжает после моих звонков в центральное СБУ, областная прокуратура переезжает после моего разговора с господином генеральным прокурором, налоговая уже здесь. Но, например, областное управление Пенсионного фонда находится в Харькове. И куда жителю Луганщины приходить за пенсией? Ехать в Харьков через 16 блокпостов? А филиал Нацбанка аж в Киеве. Все областные управления должны находиться в Северодонецке», - сказал губернатор.

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Как сообщал УНИАН, Москаль также приостановил работу Антрацитовской, Краснодонской, Лутугинской, Перевальской и Славяносербской райгосадминистраций, которые находятся на подконтрольной «ЛНР» территории.