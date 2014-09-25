Украина намерена временно закрыть границу с Россией

Об этом говорится в указе Президента Украины Петра Порошенко № 744/2014 от 24 сентября, которым вводиться в действие решение СНБО от 28 августа 2014 г. "О неотложных мерах по защите Украины и укрепления ее обороноспособности", обнародованном на сайте главы государства.

Читайте такжеПорошенко ввел в действие тайное решение СНБО по защите Украины"Решить в установленном порядке вопрос о временном закрытии пунктов пропуска на государственной границе Украины с Российской Федерацией для автомобильного, морского, пешеходного сообщения и прекращения движения через них, а также в случае необходимости - вопрос относительно временного закрытия пунктов пропуска для других видов сообщения", - говорится в документе.

Также СНБО рекомендовал Кабмину принять меры по проведению односторонней демаркации государственной границы Украины с Российской Федерацией и обеспечения его надлежащего инженерно-технического обустройства, в том числе с привлечением международной технической помощи.

СНБО также предложил правительству вместе со Службой безопасности Украины и разведывательными органами Украины обеспечить документирование фактов нарушений режима государственной границы Украины со стороны Российской Федерации и представление соответствующих жалоб (исков) в международные судебные органы.

Кроме того, СНБО рекомендовал Кабмину разработать и подать Президенту Украины проект генеральных директив на переговоры с РФ, внести в установленном порядке предложения о применении специальных экономических мер (санкций) в отношении России, а также решить вопрос о создании централизованной системы логистического обеспечения воинских формирований и правоохранительных органов Украины.

РБК-Украина