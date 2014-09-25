В АП заявили, что выдвижение Савченко в депутаты усложнило ее освобождение

Об этом в эфире 5 канала сказал заместитель главы АП Валерий Чалый, пишет Gazeta.ua.

"Я скажу откровенно — мне это мало помогает для того, чтобы ускорить освобождение Надежды Савченко", - отметил Чалый, комментируя присутствие Савченко в избирательном списке партии "Батькивщина" под первым номером.

Чиновник объяснил, что теперь ставки вокруг освобождения летчицы подняты.

"Такой политический сигнал, видимо, подтолкнул к обратному сигналу. Это чисто политика", - сказал Чалый.

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По его убеждению, все команды в отношении судьбы Савченко "подаются из Кремля".

Представитель АП также возмутился самим фактом похищения украинского военного.

"Это вопиющий факт. Фактически похищен человек, перевезен. А теперь еще и делается такое давление. Это мне напоминает времена КГБ, советского периода. Единственное, что мне не совсем понятно — такой выбор, чтобы Савченко стала в одной из партий на выборах номером один", - подчеркнул Чалый.