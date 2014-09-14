Избирательный список “Батькивщины” возглавили Савченко, Тимошенко, Игорь Луценко, Соболев и Шкрум

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время ХІІІ съезда “Батькивщины”.

“Впервые за все время похода на выборы я не иду номером один в списке партии “Батькивщина”. Я уступаю тому человеку, который на самом деле не просто достоин этого первого номера. Это человек, который является сегодня символом борьбы за Украину в мире. Это человек, который является символом жертвенности за Украину. Это человек, который, находясь в заключении, имеет мужество приходить на судебные расправы с символом Украины на сердце, с флагом Украины в руках”, - сказала Тимошенко.

Читайте такжеЖурналисты Найем и Лещенко идут на выборы с партией Порошенко“Первый номер нашего списка - это настоящий герой Украины Надежда Савченко”, - сказала Тимошенко.

В первой пятерке партии на выборы пойдут сама Юлия Тимошенко, Игорь Луценко, Сергей Соболев и общественный деятель Елена Шкрум.

Сама Савченко подтвердила, что идет на выборы, в письме.

Отмечается, что 6-ое место в списке занял заместитель председателя Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Вадим Ивченко, 7-ое место - народный депутат, председатель Комитета ВР по евроинтеграции Григорий Немыря, 8-ое место – руководитель молодежного крыла “Батькивщина молода” Иван Крулько, 9-ое место в списке занял ученый, экономист Алексей Рябчин, а десятое место - у политического аналитика Игоря Жданова.

Всего в список «Батькивщины» в общегосударственном многомандатном избирательном округе вошли 225 кандидатов.

В частности, это Дмитрий Шлемко, Борис Тарасюк, Андрей Кожемякин, Иван Кириленко, Сергей Власенко, Александра Кужель, Александр Абдулин, Валерий Дубиль, Елена Кондратюк, Андрей Шевченко, Александр Чубатенко и другие.

Справка УНИАН. Украинскую летчицу Савченко захватили в плен пророссийские террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в РФ «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали России.