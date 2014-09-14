Избирательный список “Батькивщины” возглавили Савченко, Тимошенко, Игорь Луценко, Соболев и Шкрум
Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко объявила, что избирательный список партии на досрочных парламентских выборах возглавит летчица Надежда Савченко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время ХІІІ съезда “Батькивщины”.
“Впервые за все время похода на выборы я не иду номером один в списке партии “Батькивщина”. Я уступаю тому человеку, который на самом деле не просто достоин этого первого номера. Это человек, который является сегодня символом борьбы за Украину в мире. Это человек, который является символом жертвенности за Украину. Это человек, который, находясь в заключении, имеет мужество приходить на судебные расправы с символом Украины на сердце, с флагом Украины в руках”, - сказала Тимошенко.
Читайте такжеЖурналисты Найем и Лещенко идут на выборы с партией Порошенко“Первый номер нашего списка - это настоящий герой Украины Надежда Савченко”, - сказала Тимошенко.
В первой пятерке партии на выборы пойдут сама Юлия Тимошенко, Игорь Луценко, Сергей Соболев и общественный деятель Елена Шкрум.
Сама Савченко подтвердила, что идет на выборы, в письме.
Отмечается, что 6-ое место в списке занял заместитель председателя Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Вадим Ивченко, 7-ое место - народный депутат, председатель Комитета ВР по евроинтеграции Григорий Немыря, 8-ое место – руководитель молодежного крыла “Батькивщина молода” Иван Крулько, 9-ое место в списке занял ученый, экономист Алексей Рябчин, а десятое место - у политического аналитика Игоря Жданова.
Всего в список «Батькивщины» в общегосударственном многомандатном избирательном округе вошли 225 кандидатов.
В частности, это Дмитрий Шлемко, Борис Тарасюк, Андрей Кожемякин, Иван Кириленко, Сергей Власенко, Александра Кужель, Александр Абдулин, Валерий Дубиль, Елена Кондратюк, Андрей Шевченко, Александр Чубатенко и другие.
Справка УНИАН. Украинскую летчицу Савченко захватили в плен пророссийские террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.
Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в РФ «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали России.