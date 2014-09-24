Савченко этапировали из воронежского СИЗО в неизвестном направлении

По словам адвокатов Савченко Николая Полозова и Марка Фейгина, это произошло еще 22 сентября, однако они об этом узнали только сегодня утром

Читайте такжеРоссийские следователи не смогли предоставить доказательства вины летчицы Савченко - защитаКроме того, о местонахождении Савченко ничего не известно, в администрации СИЗО отказываются сообщать, куда именно ее отвезли.

Важно. В СИЗО-3 Надежды Савченко я не обнаружил. В администрации сообщили, что ее этапировали 22.09, но не говорят куда. Начинаем искать. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 24 сентября 2014

Надежду Савченко этапировали из воронежского СИЗО-3. Это стало известно только сегодня утром. — Mark Feygin (@mark_feygin) 24 сентября 2014

Справка УНИАН. Украинскую лётчицу Савченко захватили в плен пророссийские террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже.

Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных. Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в РФ «без документов под видом беженки».

Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и потом передали России. В Украине возбудили уголовное производство относительно похищения Савченко.

25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог. 27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября.

28 августа стало известно, что защита Савченко обжаловала это постановление Советского райсуда.