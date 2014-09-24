Россия в 21 веке возрождает доктрину "Крым без крымских татар" - Чубаров

Надежды на восстановление прав крымскотатарского народа оказались перечеркнутыми в результате аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на первой Международной конференции по коренным народам в штаб-квартире ООН, передает Крым.Реалии.

В выступлении, тезисы из которого Рефат Чубаров опубликовал 24 сентября на своей странице в Facebook, председатель Меджлиса рассказал о трудностях, с которыми крымским татарам пришлось столкнуться во время оккупации полуострова.

«Очень трудно рассчитывать на соблюдение прав коренных народов в случае, когда вся правовая основа международного устройства и сила многосторонних и двухсторонних договоров и соглашений оказались под угрозой полного разрушения», – заявил он.

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«Крымские татары – коренной народ полуострова, выступив открыто против оккупации Крыма, оказались теперь наиболее уязвимой группой. Де-факто крымские власти развернули системную дискриминацию в отношении крымских татар по расовому, этническому и религиозному признакам. Репрессии приобретают угрожающий для жизни и безопасности крымских татар масштабы и характер. В их ряду похищения и исчезновения людей, бандитские нападения на крымскотатарских и украинских активистов гражданского общества, массовые обыски в домах граждан, в мечетях, медресе, библиотеках и школах», – рассказал председатель Меджлиса.

Он отметил, что крымские власти поставили своей целью уничтожить национальные институты крымскотатарского народа – Курултай крымскотатарского народа и Меджлис крымскотатарского народа, осуществляющие свою деятельность в полном соответствии с принципами декларации ООН о правах коренных народов.

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«Без преувеличения, в отношении Крыма и крымских татар вновь, но уже в XXI столетии, возвратилась доктрина Российской империи «Крым без крымских татар», принятая к реализации государством-членом ООН – Российской Федерацией», – заявил Рефат Чубаров.

Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, принимавшие участие в работе конференции, поддержали предложение о создании специального органа ООН с мандатом на содействие, защиту и правом отчетности за деятельностью государств в осуществлении ими прав коренных народов.

Однако, как отметили представители крымскотатарского народа, в случае с Крымом и в связи с угрожающими для безопасности и жизни крымских татар обстоятельствами нельзя ждать, пока такой орган будет создан, и призвали ООН создать специальную миссию по Крыму, определив правовые и иные механизмы ее постоянного присутствия в Крыму.