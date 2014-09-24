Польша считает, что нужной коалиции для ограничения права вето России в ООН сегодня нет

Президент Польши Бронислав Коморовский на данный момент не видит в ООН необходимой коалиции для того, чтобы провести серьезное реформирование организации, в том числе, для ограничения возможностей права вето постоянными членами Совета безопасности, в частности, России.

Об этом он сказал польским журналистам в США, куда он прибыл с визитом для участия в Генеральной ассамблее ООН.

”Польша последовательно стоит на стороне тех, кто хотел бы провести реформы ООН, но сегодня не видно какой-то коалиции, которая смогла бы такую глубокую реформу провести”, - сказал Коморовский, слова которого приводит его пресс-служба.

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Он отметил, что ООН страдает из-за несовершенных процедур, которые действуют в организации и которые, по его мнению, стоит изменить.

”Страдает по различным причинам, иногда из-за того, насколько легко заблокировать международные усилия, если агрессором становится одна из стран, имеющая право вето в Совете Безопасности ООН”, - сказал Коморовский, имея в виду Россию, которая в марте аннексировала Крым и с апреля продолжает дестабилизировать ситуацию на украинском Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели американская New York Times написала о намерении Коморовского во время выступления на Генеральной ассамблее ООН призвать ограничить право вето России в постоянном Совете безопасности организации.

В то же время издание назвало почти невозможным лишить Россию права вето в Совбезе ООН, поскольку, согласно учредительным документам организации, за это должна была бы проголосовать сама РФ.