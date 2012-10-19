Избраны 5 новых членов в Совет Безопасности ООН

Начиная с января и в течение двух лет в СБ будут представлены Австралия, Аргентина, Люксембург, Руанда и Южная Корея.

Всего в Совет Безопасности входят представители 15 государств, пять из них - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - являются его постоянными членами, остальные 10 избираются по региональным квотам.