Избраны 5 новых членов в Совет Безопасности ООН
01:45, 19 октября 2012Мир
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Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН.
Начиная с января и в течение двух лет в СБ будут представлены Австралия, Аргентина, Люксембург, Руанда и Южная Корея.
Всего в Совет Безопасности входят представители 15 государств, пять из них - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - являются его постоянными членами, остальные 10 избираются по региональным квотам.
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