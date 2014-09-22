Порошенко даст широкую пресс-конференцию для всех СМИ - Томенко

Об этом в эфире 5 канала в понедельник вечером сообщил советник главы государства Николай Томенко, сообщает Украинская правда.

По его словам, команда президента "осознает, что должен быть формат широкой конференции, где бы, например, (мог присутствовать) любой из делегированных журналистов и региональных, и центральных медиа".

"Такой формат также будет применен, в частности, 25 сентября, в четверг, где президент минимум 2 часа будет общаться с журналистами, где не будет никаких ограничений для вопросов...", - сообщил Томенко.

Он уточнил, что 25 сентября президент представит стратегию с условным названием "2020", а после этого ответит вопросы СМИ.

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"Формат широких дискуссий будет продолжаться", - добавил советник главы государства.

"Раз в месяц формат, например, дискуссии с журналистами, и раз в 2 или 3 месяца широкой пресс-конференции для всех, я думаю, что это формат абсолютно реалистичный, который президент будет применять", - подчеркнул Томенко.

Как известно, 21 сентября в эфир общенациональных телеканалов вышло интервью Порошенко с несколькими представителями общенациональных телеканалов Украины.