Президент: США будут участвовать в переговорах с Путиным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

Отвечая на вопрос, имеют ли смысл разговоры с президентом России Владимиром Путиным, Порошенко отметил, что ”без этих разговоров не было бы того процесса, который мы сейчас имеем”.

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”Большинство этих разговоров, и я считаю, это правильно, происходят в нормандском формате, где принимают участие в теле-, видео-конференции, конференции канцлер Германии, президент Франции, президент Еврокомиссии, лидеры других государств”, - сказал президент.

Порошенко сообщил, что была договоренность с президентом США о ”более активном привлечении лидера Соединенных Штатов Америки к этому формату и лидеров Европейского Союза”.