Джемилев: татары будут бойкотировать выборы в оккупированном Крыму

Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев. "Из 180 тыс. крымских татар, которые имеют право участвовать в выборах, например, в референдуме участвовали, по нашим оценкам, 700-800 человек. Это где-то 0,5% крымских татар", - сказал он, передает ZN.UA.

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По мнению Мустафы Джемилева, учитывая нынешнее жесткое давление, процент тех, кто пойдет в этот раз голосовать, будет чуть выше, но говорить об участии народа тут не приходится. "Народ, по большому счету, будет бойкотировать", – уверен он.

По словам Мстафы Джемилева, "всем объясняют, что обязательно нужно прийти на выборы, а с тем, кто не придет на выборы, потом будет серьезный разговор. Такое настроение внушается всем. Мы считаем, что участие в этих выборах легитимизирует оккупационную власть, да и сама избирательная система такова, что о честных выборах речи нет. Они просто будут подбирать угодных себе людей, в том числе среди крымских татар, поэтому лучше всего не участвовать в этих выборах", – считает лидер крымских татар.

При этом он высказал опасение, что крымским татарам может грозить физическое уничтожение на территории Крыма. По его информации, отряды так называемой самообороны Крыма сейчас активно вооружаются.

"Нам стало известно, что они составляют списки людей, которые в первую очередь должны исчезнуть. Мы смотрим фамилии, это - лидеры региональных, местных меджлисов, активисты крымскотатарского национального движения", – сказал Мустафа Джемилев.