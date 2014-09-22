Постпред России при ОБСЕ: зону безопасности на Донбассе разделят на пять секторов

Зона безопасности на востоке Украины будет разделена на пять секторов, за ними будут наблюдать около 350 представителей ОБСЕ.

Об этом сообщил в понедельник корр. ИТАР-ТАСС постоянный представитель РФ при организации Андрей Келин. "Разбивка зоны наблюдения на сектора есть: в Луганске и Донецке будут работать по 90-100 наблюдателей, в Краматорске, Мариуполе и Антраците - по 50", - отметил он.

Параметры зоны безопасности были согласованы 19 сентября в Минске на заседании контактной группы по Украине и зафиксированы в меморандуме.

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Он, в частности, предусматривает развертывание в зоне прекращения применения оружия мониторинговой миссии ОБСЕ в составе групп наблюдателей в течение суток. "Вышеуказанную зону целесообразно разделить на сектора, количество и границы которых согласовать в ходе подготовки к работе миссии", - отмечается в документе.

Келин также сообщил, что Германия готова направить в Украину до 10 военных беспилотных самолетов и 100 человек персонала для нужд наблюдательной миссии ОБСЕ, работающей на востоке страны. По его словам, они могут быть размещены, как только будут согласованы все модальности, связанные с размещением аппаратов и военного персонала.

Келин отметил, что поставки летательных аппаратов для наблюдения за буферной зоной осуществляются по нескольким каналам. В частности, еще в августе австрийская компания Schiebel получила контракт на поставку беспилотных аппаратов вертолетного типа.

"Кроме того, готовится развертывание германских и французских беспилотников. Наиболее готовый вариант к развертыванию - это германские", - сказал он.

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"Будет порядка десяти БПЛА. Это специализированные военные аппараты - малые разведывательные самолеты", - уточнил российский дипломат. По его данным, "их будет сопровождать большая команда специалистов, и они должны входить в состав миссии ОБСЕ".

"Сколько это будет человек - а нужны специалисты, эксперты по логистике, операторы, наводчики, охрана, - наверное, более 100 человек", - предположил он. Как считает Келин, размещение аппаратов будет произведено, как только будут согласованы все детали миссии.

"Есть ряд специфических вещей, которые предстоит отработать в рамках мандата, тем более если там будет находиться какой-то военный персонал", - отметил он.