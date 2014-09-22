Постпред России при ОБСЕ: зону безопасности на Донбассе разделят на пять секторов
Около 350 наблюдателей организации будут мониторить ситуацию на этих территориях.
Зона безопасности на востоке Украины будет разделена на пять секторов, за ними будут наблюдать около 350 представителей ОБСЕ.
Об этом сообщил в понедельник корр. ИТАР-ТАСС постоянный представитель РФ при организации Андрей Келин. "Разбивка зоны наблюдения на сектора есть: в Луганске и Донецке будут работать по 90-100 наблюдателей, в Краматорске, Мариуполе и Антраците - по 50", - отметил он.
Параметры зоны безопасности были согласованы 19 сентября в Минске на заседании контактной группы по Украине и зафиксированы в меморандуме.
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Он, в частности, предусматривает развертывание в зоне прекращения применения оружия мониторинговой миссии ОБСЕ в составе групп наблюдателей в течение суток. "Вышеуказанную зону целесообразно разделить на сектора, количество и границы которых согласовать в ходе подготовки к работе миссии", - отмечается в документе.
Келин также сообщил, что Германия готова направить в Украину до 10 военных беспилотных самолетов и 100 человек персонала для нужд наблюдательной миссии ОБСЕ, работающей на востоке страны. По его словам, они могут быть размещены, как только будут согласованы все модальности, связанные с размещением аппаратов и военного персонала.
Келин отметил, что поставки летательных аппаратов для наблюдения за буферной зоной осуществляются по нескольким каналам. В частности, еще в августе австрийская компания Schiebel получила контракт на поставку беспилотных аппаратов вертолетного типа.
"Кроме того, готовится развертывание германских и французских беспилотников. Наиболее готовый вариант к развертыванию - это германские", - сказал он.
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"Будет порядка десяти БПЛА. Это специализированные военные аппараты - малые разведывательные самолеты", - уточнил российский дипломат. По его данным, "их будет сопровождать большая команда специалистов, и они должны входить в состав миссии ОБСЕ".
"Сколько это будет человек - а нужны специалисты, эксперты по логистике, операторы, наводчики, охрана, - наверное, более 100 человек", - предположил он. Как считает Келин, размещение аппаратов будет произведено, как только будут согласованы все детали миссии.
"Есть ряд специфических вещей, которые предстоит отработать в рамках мандата, тем более если там будет находиться какой-то военный персонал", - отметил он.