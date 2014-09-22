Порошенко: 51-ая бригада, которая сдалась в плен, будет расформирована
01:23, 22 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 51-я бригада, которая сдалась в плен, будет расформирована.
Порошенко заявил, что 51-ую бригаду, которая сдалась в плен, будет расформирован / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью украинским телеканалам в воскресенье.
”Относительно событий под Волновахой... относительно событий возле Червонопартизанска, где сдались в плен военнослужащие 51-й бригады, мною было дано поручение расформировать бригаду”, - сказал президент.
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Глава государства отметил, что ”подразделения будут распространены, на месте постоянной дислокации будет сформирована новая бригада, нового качества, с других военнослужащих, под другим руководством”.
”Будет называться 14-я бригада, и этот процесс уже начался”, - сказал Порошенко.
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