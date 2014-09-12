Батальон "Шахтерск" расформировывают - бойцы

12:54, 12 сентября 2014
Политика
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Бойцы говорят, что готовы бороться за Украину и в дальнейшем.

батальйон Шахтарськ

Батальон «Шахтерск» прекращает свое существование. Об этом сообщают бойцы подразделения.

По словам участников батальона, они узнали из собственных источников, что приказ об их расформировании уже подписан, говорится в сюжете TVі.

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Добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения принимал участие в боевых действиях в зоне АТО с 9 июня. Бойцы говорят, что готовы бороться за Украину и в дальнейшем.

Видео TVi
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