Батальон "Шахтерск" расформировывают - бойцы
12:54, 12 сентября 2014Политика
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Бойцы говорят, что готовы бороться за Украину и в дальнейшем.
Бойцы "Шахтерска" говорят, что батальон собираются расформировать
Батальон «Шахтерск» прекращает свое существование. Об этом сообщают бойцы подразделения.
По словам участников батальона, они узнали из собственных источников, что приказ об их расформировании уже подписан, говорится в сюжете TVі.
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Добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения принимал участие в боевых действиях в зоне АТО с 9 июня. Бойцы говорят, что готовы бороться за Украину и в дальнейшем.
Видео TVi
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