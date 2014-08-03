Ночью боевики обстреляли из артиллерии позиции десантников вблизи Червонопартизанска

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в соцсети.

Боевики из БМ-21 «Град» обстреляли блокпост вблизи населенного пункта Стукалова Балка и Сабовка. Также был осуществлен обстрел из минометов блокпоста неподалеку от населенного пункта Земляное.Читайте такжеЗа минувшую ночь потерь среди украинских военных нет - штаб АТО

"02.30-03.30 - минометный обстрел позиций пехотинцев вблизи населенного пункта Тепличное. Без потерь. Продолжается артиллерийско-минометный обстрел позиций сил АТО с территории Российской Федерации. 20.30-20.45 - произведен артиллерийский обстрел позиций десантников вблизи населенного пункта Червонопартизанск. Без потерь", - сообщает штаб.

Боевики также совершили артиллерийский обстрел блокпоста вблизи населенного пункта Ильинка и позиций десантников в районе населенного пункта Дьяково.