Регионал Сухой о Богатыревой: я не знаю такого члена нашей партии

Народный депутат от Партии регионов Ярослав Сухой заявляет, что его фракция протестует не против НАТО, а против того, чтобы Яценюк подписывал тайные от народа письма. Об этом нардеп сказал в эксклюзивном интервью УНИАН: "Мы против авторитаризма и подковерных обязательств. Мы говорим: согласись, что ты не имел права подписывать это письмо, и мы работаем дальше..."

На вопрос корреспондента, почему бы регионалам не использовать в вопросах, касающихся НАТО высокий статус члена партии Раисы Богатиревой как секретаря СНБО, депутат ответил: "Я не знаю такого члена нашей партии. Лично я не знаю. Когда-то была такая депутат..."