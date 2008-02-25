Регионал Сухой о Богатыревой: я не знаю такого члена нашей партии

13:14, 25 февраля 2008
Политика
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"Когда-то была такая депутат..."

Народный депутат от Партии регионов Ярослав Сухой заявляет, что его фракция протестует не против НАТО, а против того, чтобы Яценюк подписывал тайные от народа письма.  Об этом нардеп сказал в эксклюзивном интервью УНИАН: "Мы против авторитаризма и подковерных обязательств. Мы говорим: согласись, что ты не имел права подписывать это письмо, и мы работаем дальше..."

На вопрос корреспондента, почему бы регионалам не использовать в вопросах, касающихся НАТО высокий статус члена партии Раисы Богатиревой как секретаря СНБО,  депутат ответил: "Я не знаю такого члена нашей партии. Лично я не знаю. Когда-то была такая депутат..."

 

 

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