Жителей населенных пунктов, подконтрольных боевикам, заставляют получать паспорта РФ
17:00, 20 сентября 2014Политика
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Жителей населенных пунктов на востоке Украины, которые подконтрольные боевикам, заставляют получать российские паспорта.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
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"В подконтрольных боевикам населенных пунктах осуществляется принудительная выдача российских паспортов", - отметили в ГПСУ.
В пограничной службе также сообщили, что в течение суток ситуация на границе характеризовалась нарушением боевиками режима прекращения огня, продолжением концентрации подразделений ВС РФ и незаконных вооруженных формирований на отдельных направлениях и наращиванием их боеспособности.
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