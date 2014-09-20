Жителей населенных пунктов, подконтрольных боевикам, заставляют получать паспорта РФ

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

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"В подконтрольных боевикам населенных пунктах осуществляется принудительная выдача российских паспортов", - отметили в ГПСУ.

В пограничной службе также сообщили, что в течение суток ситуация на границе характеризовалась нарушением боевиками режима прекращения огня, продолжением концентрации подразделений ВС РФ и незаконных вооруженных формирований на отдельных направлениях и наращиванием их боеспособности.