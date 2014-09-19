Парасюк "долго колебался", но решил тоже податься в депутаты

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Принял решение баллотироваться в Верховную Раду. Вчера подготовили все документы. Сейчас в дороге в Киев, еду в ЦИК", – написал он.

Как уточнил Парасюк, он решил идти самовыдвиженцем по мажоритарному округу. По словам активиста, он долго колебался перед тем, как принять такое решение.

Читайте такжеПарасюка захватили российские военные. Владимир хитростью вырвался из плена - Филатов"Долго колебался, ведь слышал разные мнения. Выбрал между "один в поле не воин", "туда снова пролезут много старых политиков", регионалов, "не с кем будет работать" и "не идти на выборы - это сойти на половине дистанции", – добавил Парасюк.