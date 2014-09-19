Российские военные самолеты осуществили маневр вдоль украинской береговой линии

Два военных самолета Вооруженных сил РФ нарушили воздушное пространство Украины в Донецкой области и осуществили маневр вдоль украинской береговой линии, кроме этого, беспилотники были зафиксированы над Мариуполем и на административной границе с Крымом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, РФ продолжает активную воздушную разведку с использованием беспилотников и авиации.

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«Один беспилотник был зафиксирован над Мариуполем, еще один - на административной границе с временно оккупированным Крымом», - заявил Лысенко.

Кроме того, он отметил, что «средства противовоздушной обороны обнаружили 2 военных самолета Вооруженных сил РФ, которые на значительной высоте нарушили воздушное пространство Украины в направлении «Седово - Мелекино» Донецкой области, осуществили маневр вдоль украинской береговой линии и вернулись в Россию».