Российские военные самолеты осуществили маневр вдоль украинской береговой линии
Два военных самолета Вооруженных сил РФ на значительной высоте нарушили воздушное пространство Украины.
Два военных самолета Вооруженных сил РФ нарушили воздушное пространство Украины в Донецкой области и осуществили маневр вдоль украинской береговой линии, кроме этого, беспилотники были зафиксированы над Мариуполем и на административной границе с Крымом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, РФ продолжает активную воздушную разведку с использованием беспилотников и авиации.
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«Один беспилотник был зафиксирован над Мариуполем, еще один - на административной границе с временно оккупированным Крымом», - заявил Лысенко.
Кроме того, он отметил, что «средства противовоздушной обороны обнаружили 2 военных самолета Вооруженных сил РФ, которые на значительной высоте нарушили воздушное пространство Украины в направлении «Седово - Мелекино» Донецкой области, осуществили маневр вдоль украинской береговой линии и вернулись в Россию».