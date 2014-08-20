На границе с временно оккупированным Крымом появится новый пункт пропуска

Завтра, 21 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью откроют новый пункт пропуска.

Об этом сообщает местное издание со ссылкой на Херсонскую облгосадминистрацию.

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Также отмечается, что в Каланчаке проведут выездное совещание в отношении решения организационных вопросов по обустройству военнослужащих, которые несут службу на территории района.