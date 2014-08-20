На границе с временно оккупированным Крымом появится новый пункт пропуска

13:12, 20 августа 2014
Политика
1 0

Херсонские СМИ пишут, что на границе с Крымом появится еще один пропускной пункт.  

REUTERS

Завтра, 21 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью откроют новый пункт пропуска.

Об этом сообщает местное издание со ссылкой на Херсонскую облгосадминистрацию.

Читайте такжеРоссия урезала финансирование оккупированного Крыма - денег катастрофически не хватает

Также отмечается, что в Каланчаке проведут выездное совещание в отношении решения организационных вопросов по обустройству военнослужащих, которые несут службу на территории района.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter