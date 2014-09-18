В Донецке ситуация напряженная, залпы и взрывы слышны в двух районах

В сообщении также отметили, что сегодня около 14.00 Петровский район снова подвергся обстрелу, и в результате осколками был пробит коллектор газопровода. Районной службой ПАО «Донецкгоргаз» отключено газоснабжение двух домов по улице Салтыкова-Щедрина и одного дома по улице Композиторов, в результате без газа остались 172 квартиры.

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В горсовете сообщили, что сегодня, 18 сентября, в городе велись восстановительные работы на поврежденных сетях и коммуникациях. Специалисты «Донецкгоргаза» возобновили газоснабжение 147 квартир в доме №54 по Киевскому проспекту. Бригадами «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) было восстановлено электроснабжение поселка Грабари в Куйбышевском районе, и электроэнергию получили жители 3 многоэтажных домов и 200 домов частного сектора. Но в горсовете констатировали, что все еще остаются обесточенными 70 домов частного сектора поселка Застанционный, микрорайоны Трудовские, Жилплощадка и поселок Шахты №11.