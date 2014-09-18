Закон об особом статусе некоторых районов Донбасса позволит сохранить жизни – депутат

Такое мнение во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1» заявил народный депутат Украины от «УДАРа», уроженец Донбасса Егор Фирсов.

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«Я действительно искренне верю, что принятие такого документа позволит сохранить человеческие жизни, сохранить как можно больше территории Донецкой области», - сказал он.

Депутат подчеркнул, что было два варианта: «вариант, по которому пошли, не пройдя точку невозврата, и вариант – это введение военного положения… и, по сути, полномасштабная война с Россией».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада на закрытом заседании приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

В то же время, представители «Батькивщины» и «Свободы» выступили против принятия данных законов. В частности, депутат Юрий Сиротюк сообщил, что фракция «Свобода» и часть фракции «Батькивщина» вынули свои карточки, чтобы продемонстрировать, что они не голосуют.

Завтра, 19 сентября, в Минске продолжит работу контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.