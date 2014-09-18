На Донбассе начали работу 4 ОИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сегодня во время круглого стола на тему: "Выборы в Украине в 2014 году: перспективы, вызовы и уроки на будущее".

«В частности, в Донецкой области только 5 из 21 ОИК, которые собирались на заседание. И только ОИК №№ 48,50,57 провели первые полномочные заседания, когда две трети членов от состава комиссии явились на заседание и принесли присягу. Это значит, что комиссия стала полномочной и может принимать решения. В Луганской области, к сожалению, из 11 ОИК всего одна – 113-й избирательный округ, который находится в городе Сватово, провела полномочное заседание. Еще три комиссии собирались на заседание в этой области – №106 в городе Северодонецк, №107 в Лисичанске и №112 Рубежное. Однако они не провели заседания в связи с отсутствием кворума», - сказал он.

Магера также напомнил, что в целом в Украине создано 213 ОИК.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 сентября ЦИК зарегистрировала 351 кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Из них: 146 - включены в избирательный список партии "Гражданская позиция (Анатолий Гриценко)"; 205 - включены в избирательный список Коммунистической партии Украины.

В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 263 кандидата в народные депутаты, в том числе выдвинутые путем самовыдвижения – 244, партиями – 19.