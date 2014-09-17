В Крыму системно преследуют мусульман и православных Киевского патриархата

Об этом свидетельствуют результаты анализа ситуации с правами человека в Крыму в течение марта-сентября 2014, подготовленные представителями Крымской полевой миссии по правам человека, сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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«Преследование по религиозному признаку приобретает системный характер. Наибольшее количество нарушений свободы совести и вероисповедания происходит в отношении мусульман и православных Киевского патриархата», - констатирует Крымская полевая миссия по правам человека.

Кроме того, отмечается, что в Севастополе, Красноперекопске, Керчи и селе Перевальном закрыты церкви Украинской православной церкви КП.

«На священников Украинской православной церкви КП оказывается давление со стороны ФСБ России и местной власти. Ряд мероприятий крымского правительства (обыски в мечетях и других культовых сооружениях и учебных заведениях мусульман, поиски «запрещенной», «экстремистской» исламской литературы, создание Таврического муфтията как альтернативного духовного управления мусульман Крыма и т.д.) способен привести к обострению ситуации и ускорению процесса радикализации в среде крымских татар», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Крымская полевая миссия по правам человека была создана 5 марта 2014 года с целью объединить тех, кто независимо от политической позиции готов действовать для защиты прав человека в оккупированном Россией Крымском полуострове. Миссия следит за положением в области прав человека, предпринимает действия по поддержанию верховенства права и способствует разнообразным инициативам в области прав человека.

Крымская полевая миссия сотрудничает с различными органами и институтами Совета Европы и ОБСЕ, с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, а также с уполномоченными по правам человека как Украины, так и России и регулярно участвует в подготовке отчетов о положении с правами человека в Крыму.