ЦИК зарегистрировала на выборы 205 членов КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, избирательный список КПУ насчитывает 205 кандидатов.

В первую пятерку списка вошли Петр Симоненко, Адам Мартынюк, Екатерина Самойлик, Василий Сиренко (главный научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого, беспартийный), под №5 - Петр Цибенко.

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