ЦИК зарегистрировала на выборы 205 членов КПУ
18:13, 15 сентября 2014Политика
0
Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины на внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года.
ЦИК зарегистрировала кандидатов в депутаты от КПУ / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, избирательный список КПУ насчитывает 205 кандидатов.
В первую пятерку списка вошли Петр Симоненко, Адам Мартынюк, Екатерина Самойлик, Василий Сиренко (главный научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого, беспартийный), под №5 - Петр Цибенко.
Читайте такжеПорошенко надеется, что коммунисты не попадут в следующий парламентКак сообщал УНИАН, по данным опросов, в ВР проходят шесть партий, среди которых нет КПУ и Партии регионов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter