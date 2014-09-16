Financial Times: Фракции «мира» и «войны» раскалывают украинскую политику

Об этом пишут Нил Бакли и Роман Олеарчик в своей статье, которая называется ««Фракции «мира» и «войны» раскалывают украинскую политику», опубликованной в британской газете Financial Times.

Соглашение, которое могло бы обеспечить стойкое перемирие, могло бы предотвратить новые потери в войне, которая уже унесла жизни 3 тыс. украинцев, и в которой с прошлого месяца непосредственно участвуют российские войска – но если оно будет достигнуто, Украина может потерять контроль над Донецкой и Луганской областями, захваченными сепаратистами.

Продолжение борьбы принесет новые кровопролития, но теоретически расходы на армию в России будут значительно увеличиваться. Возможно, в итоге это убедит президента Владимира Путина отступить и заключить сделку, менее обременительную для Киева.

Соглашение о перемирии, которое было достигнуто в начале этого месяца в Минске, выявило противоречия между представителями украинских политических сил, пришедших к власти после того, как в результате протестов в феврале был свергнут Виктор Янукович.

После начала перемирия образовались два лагеря – «партия мира» вокруг президента Петра Порошенко, и «партия войны», которую связывают с премьер-министром Арсением Яценюком и бывшим премьером Юлией Тимошенко.

Такое разделение отчасти является отображением конкурирующих амбиций в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться 26 октября, и которые должны окончательно замести следы эпохи Януковича.

Некоторые даже предполагают, что Порошенко и Яценюк, все просчитав, играют в «хорошего и плохого полицейского». Это может быть сигналом для Путина, которому сейчас приходится разбираться с ужесточением санкций со стороны Запада и возможной реакцией на возвращение российских солдат в гробах с Украины, о том, что лучше ему договариваться с Порошенко, чем позволить, чтобы партия «войны» укрепила свои позиции.

Но этот раскол стал более четко выраженным на прошлой неделе после того, как г-н Яценюк вышел из переговорного процесса о совместном участии в выборах с партией президента. Он представил свою собственную партию «Народный фронт», в список которой вошли командиры некоторых добровольческих батальонов. Они состоят частично из ультраправых активистов, которые вышли на передний план, когда зимние протесты переросли в кровопролитное сражение.

Во время отдельных выступлений на конференции в Киеве на прошлых выходных, тон двух лидеров очень сильно отличался. Порошенко признал, что некоторые скептично относятся к мирному процессу. «Но каждый день все большее людей начинают верить в то, что нас ждет успех на этом очень сложном пути», – сказал он.

Г-н Яценюк заявил, что Украина не может доверять президенту России, «цель которого – захватить всю Украину».

Различия отчасти отражают то, что на самом деле никто не может уверенно сказать, какие именно цели у российского президента. До сих пор неясно, планирует ли Путин лишь утвердить свое влияние в Украине, используя сепаратистские восточные регионы в качестве рычага давления – или же он действительно хочет воссоздать Российскую империю.

Сторонники «партии мира» считают, что Путин жестоко продемонстрировал, какой ценой обойдется обострение конфликта, тайно направив тысячи российских военных в восточную Украину в прошлом месяце.

Но он также дал понять, что готов договариваться, согласившись на прекращение огня сразу после того как повстанцы и российские войска изменили ход конфликта и готовились захватить другой стратегически важный юго-восточный город Мариуполь.

«Путин помог Порошенко, но он также взял его на крючок», – сказал киевский политолог Вадим Карасев.

Лагерь Порошенко считает, что возможно заключить соглашение, которое официально сохранит «континентальную» территориальную целостность Украины, но при этом вопрос Крыма, аннексированного Россией в марте черноморского полуострова, обсуждаться не будет.

Подконтрольные сепаратистам территории на востоке могут стать «анклавами» с особыми правами, но в пределах Украины. Они могли бы получить право собирать налоги и разрабатывать свой бюджет, но им придется заплатить за восстановление региона после войны.

Многое зависит, однако, от того, насколько широкую автономию потребует Россия для этих регионов, и будут ли согласны с этим украинцы в других частях страны.

«Вы отдаете землю ради мира, но очень много людей погибло», – говорит Михаил Винницкий, профессор социологии в Киево-Могилянской академии.

Леонид Кучма, бывший президент и представитель Украины на мирных переговорах в Минске, говорит, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР не должны превратиться в независимые субъекты, поддерживаемые Россией, как, например, Приднестровье.

«Мир не признает их», – сказал г-н Кучма в интервью Financial Times. «Это было бы в тысячу раз хуже, чем Приднестровье. Эта сепаратистская болезнь затем распространилась бы не только на остальные регионы Украины, но и по всей Российской Федерации».

Еще один важный вопрос – каких масштабов может достичь «особый статус» для восточных регионов, который многие аналитики называют основной причиной конфликта: одержимость Путина тем, чтобы не дать Украине вступить в НАТО.

Бывший советник Путина заявил на минувших выходных, что восточные регионы должны иметь право ветировать членство Украины в НАТО, на что украинские власти вряд ли согласятся.

Александр Чалый, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, заявил, что США и ЕС должны участвовать наряду с украинскими властями в переговорах с Россией о совместных гарантиях безопасности для Украины, пока она не может стать членом НАТО.

«Запад должен сделать геополитический жест», – говорит он. «Он должен дать понять Москве, что он готов вести переговоры о некоторых специальных структурах безопасности для Украины».